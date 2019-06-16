Ляшко отхлестали в Сети за танцы в толпе

Скандальный нардеп облачился в вышиванку и стал хвастаться умением танцевать народные танцы.
16 июня, в воскресенье, скандальный шеф радикалов Олег Ляшко, который вознамерился стать у штурвала новой Верховной Рады, облачился в вышиванку, и стал хвастаться умением танцевать народные танцы на Троицкой ярмарке в Мене.
Видео со своими танцевальными па Лашко выложил на всеобщее обозрение в социальную сеть Facebook, и нарвался на критику.
Граждане в Сети словесно отхлестали Ляшко и напомнили ему, что в новую Верховную Раду он не попадет, так как его политическая сила не наберет 5%.
А кто-то отметил, что "это последние танцы Ляшка как депутата".
В то же время, в комментариях назвали танцы Ляшко популизмом.
"Он щитает народ за идиотов!!думает, мы посмотрим, как он пляшет с народом, и побежим голосовать!!! дешовый популизм!!", - сказал Арсен Егоров.
"Напіздив лімонів, тепер можна танцювати", - подчеркнул Андрей Кохайкевич.
Ранее Олег Ляшко назвал первую двадцатку спискаРадикальной партии.
Также сообщалось, Олег Ляшко будет за деньги Петра Порошенко троллить Владимира Зеленского. Источник в Радикальной партии рассказал, что ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко.
Также ранее амбициозный Олег Ляшко успел отметиться и на инаугурации Владимира Зеленского. Главный радикал Украины некрасиво перебил Владимира Зеленского во время его речи в Верховной Раде 20 мая.