Ляшко отхлестали в Сети за танцы в толпе

Ляшко похвастался танцевальными па / скриншот

16 июня, в воскресенье, скандальный шеф радикалов Олег Ляшко, который вознамерился стать у штурвала новой Верховной Рады, облачился в вышиванку, и стал хвастаться умением танцевать народные танцы на Троицкой ярмарке в Мене.

Видео со своими танцевальными па Лашко выложил на всеобщее обозрение в социальную сеть Facebook, и нарвался на критику.

Граждане в Сети словесно отхлестали Ляшко и напомнили ему, что в новую Верховную Раду он не попадет, так как его политическая сила не наберет 5%.

А кто-то отметил, что "это последние танцы Ляшка как депутата".

В то же время, в комментариях назвали танцы Ляшко популизмом.

"Он щитает народ за идиотов!!думает, мы посмотрим, как он пляшет с народом, и побежим голосовать!!! дешовый популизм!!", - сказал Арсен Егоров.

"Напіздив лімонів, тепер можна танцювати", - подчеркнул Андрей Кохайкевич.

Ранее Олег Ляшко назвал первую двадцатку спискаРадикальной партии.

Также сообщалось, Олег Ляшко будет за деньги Петра Порошенко троллить Владимира Зеленского. Источник в Радикальной партии рассказал, что ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко.

Также ранее амбициозный Олег Ляшко успел отметиться и на инаугурации Владимира Зеленского. Главный радикал Украины некрасиво перебил Владимира Зеленского во время его речи в Верховной Раде 20 мая.