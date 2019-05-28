Ляшко будет за деньги Порошенко троллить Зеленского - источник

Ляшко будет за деньги Порошенко троллить Зеленского / фото В. Мусиенко

По данным последних рейтингов, Радикальная партия Олега Ляшко пользуется популярностью всего у 3,3% граждан. У политсилы скандального депутата вообще смутные перспективы попадания в следующий парламент. Но руку помощи Ляшко протянул бывший президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, что недавно в СМИ прошла информация, якобы Ринат Ахметов прекратил финансировать партию Ляшко из-за неспособности лоббировать в Раде нужные олигарху законы.

Видимо, предчувствуя огромные проблемы, Олег Ляшко внезапно активизировался, и стал демонстрировать, что есть еще порох в пороховницах. На прошлой неделе радикал объявил об уходе к Владимиру Зеленскому в оппозицию.

Сегодня источник в Радикальной партии рассказал, что ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко. Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца парламентских выборов, сообщает Страна.

Напомним, на прошлой неделе Ляшко обозвал Зеленского вторым Януковичем и обвинил в узурпации власти.

21 мая главный радикал Украины Олег Ляшко приехал на велосипеде на встречу с президентом Владимиром Зеленским в АП.

Также Олег Ляшко устроил истерику на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Администрации президента.

Читайте такжеЗеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновниковУспел Ляшко отметиться и на инаугурации Владимира Зеленского. Главный радикал Украины некрасиво перебил Владимира Зеленского во время его речи в Верховной Раде 20 мая.

Добавим, что 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

Сам же Порошенко идет в Раду в составе партии Европейская солидарность – из названия политсилы экс-президента выкинули его фамилию.

Также ранее Владимир Гройсман отказался объединяться с Петром Порошенко.