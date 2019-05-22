"С ума сошел": Ляшко обозвал Зеленского вторым Януковичем и обвинил в узурпации власти

Ляшко обозвал Зеленского / фото В. Мусиенко

Опальный народный депутат Олег Ляшко, который вчера затеял истерику в Администрации президента, обозвал Владимира Зеленского вторым Януковичем, который в 2010 году изменил Конституцию под себя.

"Зеленский и его окружение идут по пути Януковича - пользуясь своим временным высоким рейтингом, пытаются рейдернуть парламент, чтобы захватить власть в Украине. Это называется узурпация государственной власти, что прямо запрещено ст. 5 Конституции Украины. Правоохранительные органы, парализованы рейтингом Зе, не выполняют свои конституционные обязанности и не противодействуют узурпатору", - написал на своей странице в Facebook Олег Ляшко.

Лашко также настаивает, что указ Зеленского о роспуске Верховной рады – "неконституционный и незаконный".

"Несмотря на то, что указ о роспуске парламента не конституционный, наша команда идет на выборы. Мы идем, чтобы в новом парламенте остановить реванш регионалов, не дать отменить закон об украинском языке и не допустить продажу земли", - уточнил радикал.

Резюмируя, обиженный на Зеленского за запрет снимать на смартфон и транслировать встречу нового президента и глав фракций, которая прошла вчера, Ляшко объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд с тем, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной Рады.

Следует отметить, что данное сообщение Ляшко в Facebook начали активно комментировать граждане, при этом многи набросились именно на него, упрекая тем, что он за годы президентства Порошенко не пытался снимать на видео встречи с ним.

"Чего же вы не снимали, на заседаниях у Порошенко все эти 5 лет", - подчеркнул Дмитрий Рудченко.

"Олеже вы что сума сошли, сравниваете Зе с януком, вам все не такие, а вы начните с себя, а вы какой? Вы считаете себя лучше всех? А народ так не думает", - написала Жанна Ступак.

Ляшко также упрекнули в том, что он просто боится потерять возможность кушать из общей кормушки.

"Ох як же ви боїтеся, що вас відлучать від кормушки. Що ж ви будете робити? Ви ж нічого більше не вмієте як репетувати. От тільки галас ваш пустий і нікчемний. Толку з вас,як з козла молока", - думает Инна Витальевна.

Напомним, 21 мая, главный радикал Украины Олег Ляшко приехал на велосипеде на встречу с президентом Владимиром Зеленским в АП на велосипеде.

Также Олег Ляшко устроил истерику на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Администрации президента.

Также Олег Ляшко успел отметиться на инаугурации Владимира Зеленского. Главный радикал Украины некрасиво перебил Владимира Зеленского во время его речи в Верховной Раде 20 мая.