"С ума сошел": Ляшко обозвал Зеленского вторым Януковичем и обвинил в узурпации власти

22 мая 2019, 08:38

Лашко также настаивает, что указ Зеленского о роспуске Верховной рады – "неконституционный и незаконный".

Зеленский, Ляшко
Ляшко обозвал Зеленского / фото В. Мусиенко

Опальный народный депутат Олег Ляшко, который вчера затеял истерику в Администрации президента, обозвал Владимира Зеленского вторым Януковичем, который в 2010 году изменил Конституцию под себя.

"Зеленский и его окружение идут по пути Януковича - пользуясь своим временным высоким рейтингом, пытаются рейдернуть парламент, чтобы захватить власть в Украине. Это называется узурпация государственной власти, что прямо запрещено ст. 5 Конституции Украины. Правоохранительные органы, парализованы рейтингом Зе, не выполняют свои конституционные обязанности и не противодействуют узурпатору", - написал на своей странице в Facebook Олег Ляшко.

Лашко также настаивает, что указ Зеленского о роспуске Верховной рады – "неконституционный и незаконный".

"Несмотря на то, что указ о роспуске парламента не конституционный, наша команда идет на выборы. Мы идем, чтобы в новом парламенте остановить реванш регионалов, не дать отменить закон об украинском языке и не допустить продажу земли", - уточнил радикал.

Резюмируя, обиженный на Зеленского за запрет снимать на смартфон и транслировать встречу нового президента и глав фракций, которая прошла вчера, Ляшко объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд с тем, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной Рады.

Следует отметить, что данное сообщение Ляшко в Facebook начали активно комментировать граждане, при этом многи набросились именно на него, упрекая тем, что он за годы президентства Порошенко не пытался снимать на видео встречи с ним.

"Чего же вы не снимали, на заседаниях у Порошенко все эти 5 лет", - подчеркнул Дмитрий Рудченко.

"Олеже вы что сума сошли, сравниваете Зе с януком, вам все не такие, а вы начните с себя, а вы какой? Вы считаете себя лучше всех? А народ так не думает", - написала Жанна Ступак.

Ляшко также упрекнули в том, что он просто боится потерять возможность кушать из общей кормушки.

 "Ох як же ви боїтеся, що вас відлучать від кормушки. Що ж ви будете робити? Ви ж нічого більше не вмієте як репетувати. От тільки галас ваш пустий і нікчемний. Толку з вас,як з козла молока", - думает Инна Витальевна.

Напомним, 21 мая, главный радикал Украины Олег Ляшко приехал на велосипеде на встречу с президентом Владимиром Зеленским в АП на велосипеде.

Также Олег Ляшко устроил истерику на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Администрации президента.

Также Олег Ляшко успел отметиться на инаугурации Владимира Зеленского. Главный радикал Украины некрасиво перебил Владимира Зеленского во время его речи в Верховной Раде 20 мая. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Олег Ляшко Янукович Виктор роспуск Рады новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:50
"Галя балувана": Зеркаль внезапно отвергла должность заместителя главы АП - СМИ
09:38
Почему Зеленский объявил войну Раде мнение
09:12
"На пенсию ловить рыбу и вязать носки": в администрации президента огорчили Гройсмана
08:50
"Просьба Зеленского": Рада соберется на внеочередное заседание и рассмотрит два вопроса
08:38
"С ума сошел": Ляшко обозвал Зеленского вторым Януковичем и обвинил в узурпации власти
08:31
Минские соглашения: почему США начнут жесткое давление на Украину мнение
08:20
"Грудь маленькая": Надя Дорофеева покрасовалась в ультракоротких шортах
07:50
СМИ разъяснили "возвращение" Хорошковского в Украину
07:25
Коломойский сказал, как поздравил Зеленского и оценил инаугурационную речь
07:16
Нежное песочное печенье: как приготовить печенье с вареньем или орехами Видео
06:54
Как Зеленский уже победил Путина мнение
06:35
Астролог рассказала, каким президентом будет Зеленский
06:05
Именины Николая – прикольные поздравления и яркие открытки Фото
05:40
Нибиру уже не прячется: на марсоход Curiosity напали дроны
05:02
Врач посоветовала, как избавиться от целлюлита
04:21
Стало известно, как выглядит кортеж Зеленского
03:15
Выбросьте это из головы: килограмма больше не существует
02:41
Жарьте редис и пейте чай: кулинарный эксперт объяснил, нужно ли есть суп Видео
02:02
Хуже колы: ученые выявили смертельную опасность свежевыжатых соков
01:21
Умер один из идеологов Революции на граните и глава объединения Дзыга
01:10
С Днем святого Николая – чудные открытки и тексты Фото
00:38
Джордж Мартин раскрыл подробности о книжном финале Игры престолов
00:03
"Сидим без Дим": российские шоумены в песне высмеяли депутатов Госдумы Видео
21 мая, вторник
23:41
Все назначения Зеленского: президент представил свою команду
23:28
Не приехав на инаугурацию Зеленского, президент Польши совершил ошибку - Gazeta Wyborcza
23:05
Артем Беседин: Хорошо, что подходим к матчу с Шахтером в роли аутсайдера
22:54
Экс-глава ВСК рассказал о роли Хомчака в операции по Иловайску
22:31
Богдан пояснил предложение о вынесении переговоров с Россией на референдум
22:09
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис в Украине с учетом "провальной политики АП"
21:44
"Деньги не помогут": Богдан назвал условия преследования бывшей власти
21:38
"Бойцы в шоке": в России скандал из-за опроса, готов ли спецназ стрелять по митингующим
21:17
На данном этапе киевляне Шахтеру не конкурент - Леоненко
21:02
Заместителем главы АП назначена Елена Зеркаль
20:43
Зеленский назначил первым помощником соучредителя по Кварталу 95
20:21
Украина учреждает пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы
20:20
Источник назвал имя нового секретаря СНБО
19:52
Оказался достаточно близок: назначен глава администрации Зеленского
19:45
Никола Летний 2019: как отмечаем и что нельзя делать в День святого Николая Чудотворца
19:42
Польша требует от России компенсаций за загрязненную нефть
19:33
В Раде ответили на призыв Зеленского собраться на внеочередное собрание
19:27
Нардеп объяснил, что значит указ о роспуске Рады
19:23
Горняки на две головы выше: эксперт дал прогноз на матч Шахтер – Динамо
19:22
В Украину спустя шесть лет вернулся Хорошковский – СМИ
19:09
Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко
18:54
Полноценный трейлер Однажды в Голливуде подъехал Видео
18:47
Вакарчук схитрил для быстрой регистрации партии
18:42
Нацполиция показала видео, как работает их новое оружие Видео
18:25
Главные новости 21 мая: дата выборов в Раду и истерика Ляшко Видео
18:17
"Пипец что происходит": Лобода в новом клипе танцует на столе Видео
18:13
Зеленский призвал Парубия срочно созвать Раду: чего хочет президент
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять