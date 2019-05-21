Ляшко устроил истерику на встрече с Зеленским

Олег Ляшко устроил скандал в АП / УНИАН

Радикал Олег Ляшко, который во вторник, 21 мая, приехал на встречу с Владимиром Зеленским в Администрацию Президента на велосипеде, устроил скандал.

По информации, нардеп начал вести онлайн трансляцию в Facebook из кабинета, куда пригласили лидеров депутатских фракций и групп, председателя и вице-спикеров Верховной Рады для консультаций о роспуске парламента.

Когда наконец пришел президент Владимир Зеленский, депутатов попросили перейти в другой кабинет, куда Ляшко с телефоном не пустили, сославшись на внутренние инструкции, пишет Левый берег.

После этого Ляшко потолкался с охранниками, и попытался зайти в переговорный зал с другого входа, но, в конце концов, сдался и отдал телефон.

Отметим, что вчера, 20 мая, Олег Ляшко успел отметиться на инаугурации Владимира Зеленского. Главный радикал Украины некрасиво перебил Владимира Зеленского во время его речи в Верховной Раде.

Так, обращаясь к людям на Донбассе, Зеленский перешел на русский язык. За что получил замечание от Ляшко, что "на Донбассе понимают украинский язык".

"Спасибо, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко, по паспорту и языку. Украинец - это не графа в паспорте - это в сердце!", - ответил Зеленский на выпад главного радикала.

Зеленский, Ляшко / фото В. Мусиенко

Напомним, во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский созвал в Администрацию президента глав фракций.

Отметим, что накануне, сразу после церемонии инаугурации, новый президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва. Глава государства во время речи в Раде анонсировал парламентские выборы 2019.

Указ о роспуске Зеленский может подписать сразу после консультаций с главами фракций, как это предусмотрено законом.