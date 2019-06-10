"У нас есть амбиция": Ляшко вознамерился стать у штурвала новой Верховной Рады

10 июня 2019, 13:33

Глава радикалов громогласно объявил, что его партия стала в жесткую оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому.

Олег Ляшко съезд партии
Ляшко хочет стать спикером Рады / скриншот

Скандальный лидер Радикальной партии Олег Ляшко, у которого недавно образовалась шишка на лбу после конфликта с бывшим однопартийцем Игорем Мосийчуком, заявил о намерении стать спикером новой Верховной Рады Украины.

"У нас есть амбиция стать Председателем Верховной Рады нового парламента. И свою ключевую задачу, которую я вижу в должности председателя парламента - это ликвидация 250 депутатов, сокращение их численности до 250, наведение порядка, чтобы не было кнопкодавства, не было прогулов, чтобы не копыта свои сунули к бюджетному корыту, а пальчики подкладывали под сенсорную кнопку и голосовали. И чтобы порядок был, как в моей команде. Вот такой порядок и дисциплину наведу в новой Верховной Раде", - заявил Ляшко журналистам после окончания съезда партии в понедельник, 10 июня.

Ляшко подчеркнул, что если он будет во главе парламента, то "в президиуме не будет ни одного кума Путина, ни других тех, кто сегодня рвется в парламент", передает Укринформ.

Кроме того, глава радикалов громогласно объявил, что его партия стала в жесткую оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому.

"Мы в оппозиции к Зеленскому, мы в оппозиции к политике поражения и капитуляции, и мы не дадим никому в парламенте принять законы, которые у украинцев заберут язык, заберут землю, легализуют террористов, легализуют особый статус для Донбасса, легализуют реванш Москвы", - резюмировал Ляшко.

Читайте также"Да, мене били": опубликована стенограмма истерики Ляшко на встрече с ЗеленскимНапомним, Олег Ляшко назвал первую двадцатку списка Радикальной партии.

Ранее сообщалось, Олег Ляшко будет за деньги Петра Порошенко троллить Владимира Зеленского. Источник в Радикальной партии рассказал, что ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко.

Также ранее амбициозный Олег Ляшко успел отметиться и на инаугурации Владимира Зеленского. Главный радикал Украины некрасиво перебил Владимира Зеленского во время его речи в Верховной Раде 20 мая. 

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