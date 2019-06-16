В Харькове возникла давка у палатки с бесплатным мороженым от депутата

Люди устроили потасовку из-за дармового мороженного / Фото: скриншот из видео

В Харькове заместитель главы областного совета Владимир Скоробагач на 169 избирательном округе решил раздать гражданам бесплатное мороженное.

"А у нас халява, в городе очень жарко и в ход пошла филантропия от потенциальных кандидатов. „Хороших" дел под выборы становится все больше. А людям нравится", - подписал соответствующее видео в Facebook координатор Гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко.

В организации Опора утверждают, что подобные акции местные политики в преддверии выборов устраивают регулярно.

"Как рядовой гражданин я могу сказать, что брать это мороженое — неуважение к себе. Но с правовой точки зрения до тех пор, пока субъект не зарегистрирован как кандидат на приближающихся выборах, в полицию заявить мы не можем", — добавил Николай Зинченко.

А у нас халява, в місті дуже гаряче і в хід пішла філантропія від потенційних кандидатів. "Добрих" справ під вибори стає дедалі більше. А людям подобається... Опубликовано Микола Зінченко Среда, 12 июня 2019 г.

Представители депутата Скоробагача заявили, что не видят отрицательных моментов в том, что людей угостили мороженным. Они уверены, что сейчас в Интернете модно все обсуждать.

"Такие акции проводят и другие кандидаты, тоже угощают жителей города. Сейчас, в эпоху интернета, люди могут обсуждать все, что угодно, и реагировать на любые события. Это их право. Во дворах города мы проводим праздники для детей и угощаем их мороженым", — сказала пресс-секретарь Скоробагача Виктория Петрухина.

Напомним, в Харькове на Журавлевском водохранилище оборвался канатный мост, на котором находились люди.