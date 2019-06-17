В Минобразования озвучили специальности с минимальным проходным баллом

Абитуриенты некоторых специальностей должны проверить свои баллы ЗНО / фото: vkurse.ua

В 2019 году введен проходной балл ЗНО на уровне 130-150 для абитуриентов всех фармацевтических специальностей, ряда медицинских, а также международных отношений, публичного управления и администрирования.

"Каждое учебное заведение в своих правилах приема устанавливает минимальный проходной балл на конкретную специальность, но есть специальности, для которых установлен минимальный проходной балл независимо от минимального балла вуза. Минимальный проходной балл оставили на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия". "Из этих специальностей минимальный балл 150 из второго и третьего конкурсного предметов. Для того, чтобы иметь возможность подать заявление на такое конкурсное предложение, у абитуриента должны быть сертификаты ВНО не менее 150 баллов по биологии или химии и математики или физики", - рассказала государственный эксперт по образованию Анжелика Керничная, видео опубликовано в YouTube.

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"В данном случае, когда вы подаете заявление на эти специальности, ваш общий конкурсный балл, то есть суммарный балл всех сертификатов ВНО, помноженный на все весовые коэффициенты, должен составлять не менее 130 баллов" - сказала Керничная.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал украинских школьников за результаты экзамена по математике.