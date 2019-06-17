В Минобразования озвучили специальности с минимальным проходным баллом

17 июня 2019, 00:03

Особенно тщательно в ведомстве подошли к формированию медицинских направлений.

абитуриенты
Абитуриенты некоторых специальностей должны проверить свои баллы ЗНО / фото: vkurse.ua

В 2019 году введен проходной балл ЗНО на уровне 130-150 для абитуриентов всех фармацевтических специальностей, ряда медицинских, а также международных отношений, публичного управления и администрирования.

"Каждое учебное заведение в своих правилах приема устанавливает минимальный проходной балл на конкретную специальность, но есть специальности, для которых установлен минимальный проходной балл независимо от минимального балла вуза. Минимальный проходной балл оставили на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия". "Из этих специальностей минимальный балл 150 из второго и третьего конкурсного предметов. Для того, чтобы иметь возможность подать заявление на такое конкурсное предложение, у абитуриента должны быть сертификаты ВНО не менее 150 баллов по биологии или химии и математики или физики", - рассказала государственный эксперт по образованию Анжелика Керничная, видео опубликовано в YouTube.

Читайте такжеСтали известны результаты ЗНО 2019 по трем предметамНа ряд специальностей в МОН установили минимальное значение конкурсного балла: право, публичное управление и администрирование, Международные отношения, а также для магистратуры специальности фармация, промышленная фармация.

"В данном случае, когда вы подаете заявление на эти специальности, ваш общий конкурсный балл, то есть суммарный балл всех сертификатов ВНО, помноженный на все весовые коэффициенты, должен составлять не менее 130 баллов" - сказала Керничная.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал украинских школьников за результаты экзамена по математике.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
абитуриенты Минобразования ЗНО
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:43
Опять голая: Вера Брежнева без белья взбудоражила фантазию
01:17
Вторжение Нибиру началось: Вернадский предсказал появление планеты смерти
01:01
ДТП в Ужгороде с Porsche Cayenne: владельцем автомобиля оказался экс-полицейский Видео
00:47
Победительница Холостяка в бикини показала откровенное сэлфи
00:33
Волкер рассказал о главном уроке от войны на Донбассе
00:28
Кубок Америки. Катар отобрал очки у Парагвая
00:11
Усик отказался от четвертого чемпионского пояса
00:03
В Минобразования озвучили специальности с минимальным проходным баллом Видео
16 июня, воскресенье
23:40
"Не будут прежними": глава Германии спрогнозировал отношения с Россией
23:19
В "ДНР" назвали имена убийц Захарченко
22:54
Исчезновение 11-летней девочки под Одессой: появились загадочные подробности
22:27
Гройсман пообещал украинцам минималку в 300 долларов
21:50
Зеленская с кумирами подростков посетила лагерь Артек: яркие фото и видео Фото Видео
21:21
"Мы летели на разных местах в самолете": Комаров рассказал о свадьбе с Кучеренко
20:56
"Вокруг меня была вражеская система": Гройсман пожаловался на Порошенко
20:29
Во Львове под колесами автомобиля погибла известная спортсменка
19:57
В Ужгороде студентка без прав устроила жуткое лобовое ДТП Фото Видео
19:25
В Харькове возникла давка у палатки с бесплатным мороженым от депутата Видео
18:57
В России похвастались новым смертоносным ракетным комплексом Сосна Видео
18:43
Ляшко отхлестали в Сети за танцы в толпе
17:59
В полиции рассказали подробности разрушительного взрыва на Тургеневской в Киеве Фото Видео
17:54
Тарифы на газ могут быть откорректированы в сторону снижения - эксперт
17:43
Гловацки оспорит результат боя с Бриедисом
17:33
В Москве экстренно госпитализировали Галину Волчек
17:31
Александра Кучеренко: что известно о жене Димы Комарова
17:21
Официально: Сарри покинул Челси
16:56
Аргентина и Уругвай в потемках: почему 47 миллионов человек сидят без света
16:51
Петросян и Степаненко вместе: в сети раздули скандал из фейка
16:13
Вожака пророссийской партии Усатого арестовали в Молдове Видео
15:40
Бриедис после победы сделал предложение своей девушке Видео
15:39
Можно пустить пузыри: в Кирилловке туристов поджидает опасная западня Видео
15:35
День отца-2019: Меган Маркл и Гарри показали новое фото сына Арчи
15:33
У Путина рассказали, как и почему он относится к Зеленскому и Украине
15:15
Умер барабанщик Машины Времени Сергей Остроумов: причина смерти музыканта
15:04
"Блохоискатели" бранят Зеленского в Сети за пробежку в мариупольском фонтане Видео
14:53
Грудь жены Стэтхэма едва не выпрыгнула из купальника на откровенном фото
14:22
Присоединить Беларусь: у Путина пикантно разъяснили интеграцию двух государств
14:13
Смерть Жанны Фриске: Шепелев запрещает сыну прийти на могилу матери
13:57
"Копия мамы": юная дочь Моники Белуччи свела с ума фотографов Милана Фото
13:54
"Кто такой Нурмагомедов": президент WBO потроллил российского чемпиона
13:39
Российский спортсмен погиб на сборах в Крыму
13:36
Танцовщица и модель: пикантные фото девушки Владислава Супряги
13:20
Яценюк рассказал, как ему приписали "украденный миллиард" и "24 виллы на Майами"
13:02
Алибасов заработал на пропаже кота сотни тысяч
12:38
Яценюк рассказал, как сдерживал инфляцию гривны в 2014 году Видео
11:43
Раскрылся роман лидера Бумбокса с известной певицей
11:20
"Потомки Нострадамуса": Лолита пыталась похохмить из-за своего с Цекало пророчества об аннексии Крыма Видео
11:13
Крупным планом: Жена Ступки показала грудь и секси-ножки в спортзале
10:39
Алибасова везут в Казахстан: почему отказались от Германии
10:26
Торговля с РФ, или почему Украине пора выходить из подросткового состояния мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять