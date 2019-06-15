Коли оголосять усі результати ЗНО 2019 та все, що слід знати про цьогорічну вступну кампанію

Результати ЗНО 2019 – прохідні бали ЗНО 2019 та все, що слід знати / svit24.net

Результати ЗНО 2019 з трьох предметів стали відомі вдень 14 червня. Це українська мова та література, математика та фізика.

На черзі оголошення балів із ЗНО із іноземних мов, історії України, хімії, біології та географії.

Коли результати ЗНО 2019 оприлюднюють

Результати ЗНО з усіх предметів на особистих сторінках учасників тестування з'являться до 25 червня.

Окрім оцінок з української мови та літератури, математики, фізики ще будуть оголошені результати ЗНО 2019 з іноземних мов та біології – до 19 червня, а з історії України, географії та хімії – до 24 червня.

Прохідні бали ЗНО 2019

Вже визначені прохідні бали ЗНО 2019 для трьох предметів:

українська мова та література – 23;

математика – 11;

фізика – 13.

Вже відомо, що від загальної кількості осіб, які пройшли тестування з цих предметів, подолали поріг "склав/не склав":

з української мови і літератури – 84% вступників,

з математики – 81,83%,

з фізики – 85%.

Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, що має набрати абітурієнт, щоб отримати оцінку у шкалі 100-200 балів. Він надає вступнику право брати участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу.

Тобто 16% українців, які не склали українську мову – це понад 53 тисячі випускників – на цьому цьогорічна вступна кампанія закінчується. Адже без подолання порогу з цього предмету не приймають до жодного вишу.

Пороговий бал з іноземних мов та біології буде визначено до 19 червня, з історії України, хімії, географії – до 24 червня.