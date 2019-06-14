Стали известны результаты ЗНО 2019 по трем предметам

В течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов абитуриент имеет право их обжаловать.
Результаты ЗНО 2019 уже доступны на личных страницах участников.
Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, обнародованы набранные баллы ЗНО по трем предметам: украинскому языку и литературе, математике и физике.
"Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам", – отмечается в сообщении.
Проходные баллы ЗНО 2019 определены на следующем уровне:
- украинский язык и литература – 23;
- математика – 11;
- физика – 13.
На обжалование результатов – если участник видит в этом необходимость – у него теперь есть 5 календарных дней. Ровно столько ему отводится, что подать апелляционное заявление.
Те, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО, могут сделать это во время дополнительной сессии. Она пройдет с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.
Напомним, результаты ВНО по всем предметам публикуются на личных страницах участников тестирования до 25 июня. Так, оценки по математике, украинскому языку и литературе, физике будут оглашены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии – до 20, а истории Украины, географии и химии – до 25 июня.
Отметим, что результаты ВНО выпускникам 11-х классов пойдут в аттестат вместо итогового экзамена. Поэтому обязательно надо будет сдавать украинский язык и литературу.