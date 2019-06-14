Стали известны результаты ЗНО 2019 по трем предметам / abiturient.in.ua

Результаты ЗНО 2019 уже доступны на личных страницах участников.

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования, обнародованы набранные баллы ЗНО по трем предметам: украинскому языку и литературе, математике и физике.

"Участники могут также загрузить карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам", – отмечается в сообщении.

Проходные баллы ЗНО 2019 определены на следующем уровне:

украинский язык и литература – 23;

математика – 11;

физика – 13.

На обжалование результатов – если участник видит в этом необходимость – у него теперь есть 5 календарных дней. Ровно столько ему отводится, что подать апелляционное заявление.

Те, кто по уважительным причинам не успел пройти ВНО, могут сделать это во время дополнительной сессии. Она пройдет с 26 июня по 12 июля по отдельно утвержденному графику.

Напомним, результаты ВНО по всем предметам публикуются на личных страницах участников тестирования до 25 июня. Так, оценки по математике, украинскому языку и литературе, физике будут оглашены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии – до 20, а истории Украины, географии и химии – до 25 июня.

Отметим, что результаты ВНО выпускникам 11-х классов пойдут в аттестат вместо итогового экзамена. Поэтому обязательно надо будет сдавать украинский язык и литературу.