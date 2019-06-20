"Грозы, град, шквалы": часть Украины "поштормит" — синоптики

Запад Украины "поштормит", предупредили синоптики / facebook.com/olya.zorya.1

В четверг, 20 июня, на большей части территории Украины будет сухо и жарко, только на западне нашей страны ожидается непогода.

В западных регионах сегодня местами пройдут кратковременные дожди, ожидаются грозы, в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с, говорится на странице Укргидрометцентра в Facebook.

По его данным, днем температура составит 28-33 градуса, теплее будет в южной и восточной частях государства — до +35, а прохладнее — на высокогорье Карпат — +17...+22. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Синоптики отметили, что в Киеве не ожидаются осадки, днем температура составит +30...+32 градуса.

Запад Украины "поштормит", предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях Украины из-за ливней были наводнения, подтопило много домохозяйств.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы, снова снизится температура воздуха, а потом будет комфортная температура.