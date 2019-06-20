Остановили посреди улицы и забрали паспорт: в Киеве снова "охотятся" на призывников

На призывников ведется охота в Киеве, уверяют в сети / Униан

В Киеве вновь зафиксировали факт силового задержания молодого чедовека призывного возраста с последующей принудительной доставкой в военкомат и пункт призыва.

На своей странице в Facebook задержанный парень Богдан Дар рассказал, что 20 июня на метро Житомирская его остановили люди в военной форме, попросили показать паспорт, забрали документ и сообщили, что он идет в армию.

"С адвокатом не говорят, документы не дают сфоткать. Сейчас сказали, что повезут на медкомиссию. Друзья, помогите!", - написал в соцсети Богдан.

После того, как ему удалось связаться с адвокатом, по его совету Богдан позвонил в полицию и сообщил, что его похитили военные.

"Сотрудники без значков полиции не дают документы сфоткать. Перезвонили из прокуратуры, взяли дело на учет, пообещали приехать разобраться", - сообщил Дар.

Богдана остановили посреди улицы и сообщили, что он должен пойти в армию / Facebook/dar.bogdan

Парня привезли в Святошинский военкомат, принудили к медкомиссии, а когда Богдан сообщил, что у него есть справка о непригодности, его даже не захотели слушать.

Когда приехали сотрудники полиции, Богдану все-таки отдали паспорт, но в присутствии копов стали настаивать, что он сам приехал в военкомат.

"- Вы пришли добровольно, правильно?

- Нет, не правильно. У меня забрал документы ваш сотрудник и 7 человек повело в автобус со знаками АА5974ОР.

- Вы шли сами.

- Я не шел сам, меня сзади подталкивали, и окружили люди.

- У вас есть следы побоев?

Как вам диалог? 9:55 я вышел, меня отпустили", - написал Дар.

Также Дар показал на видео человека, который его задержал, и отказывался называться.

Ранее в ВСУ прокомментировали сообщения об "охоте" на призывников.