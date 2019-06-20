Остановили посреди улицы и забрали паспорт: в Киеве снова "охотятся" на призывников

Парня сразу повезли в военкомат, сообщив, что он "идет в армию".
В Киеве вновь зафиксировали факт силового задержания молодого чедовека призывного возраста с последующей принудительной доставкой в военкомат и пункт призыва.
На своей странице в Facebook задержанный парень Богдан Дар рассказал, что 20 июня на метро Житомирская его остановили люди в военной форме, попросили показать паспорт, забрали документ и сообщили, что он идет в армию.
"С адвокатом не говорят, документы не дают сфоткать. Сейчас сказали, что повезут на медкомиссию. Друзья, помогите!", - написал в соцсети Богдан.
После того, как ему удалось связаться с адвокатом, по его совету Богдан позвонил в полицию и сообщил, что его похитили военные.
"Сотрудники без значков полиции не дают документы сфоткать. Перезвонили из прокуратуры, взяли дело на учет, пообещали приехать разобраться", - сообщил Дар.
Парня привезли в Святошинский военкомат, принудили к медкомиссии, а когда Богдан сообщил, что у него есть справка о непригодности, его даже не захотели слушать.
Когда приехали сотрудники полиции, Богдану все-таки отдали паспорт, но в присутствии копов стали настаивать, что он сам приехал в военкомат.
"- Вы пришли добровольно, правильно?
- Нет, не правильно. У меня забрал документы ваш сотрудник и 7 человек повело в автобус со знаками АА5974ОР.
- Вы шли сами.
- Я не шел сам, меня сзади подталкивали, и окружили люди.
- У вас есть следы побоев?
Как вам диалог? 9:55 я вышел, меня отпустили", - написал Дар.
Также Дар показал на видео человека, который его задержал, и отказывался называться.
Ранее в ВСУ прокомментировали сообщения об "охоте" на призывников.