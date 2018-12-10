В ВСУ прокомментировали сообщения об "охоте" на призывников

ВСУ

Появившаяся в СМИ информация о якобы "охоте" военных комиссариатов на призывников является фейком.

Об этом сообщил пресс-центр командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Хотя призыв на срочную почти завершен, все равно в некоторых СМИ и на форумах в социальных сетях распространяется фейковая информация со ссылкой на так называемых "военных экспертов" и не существующих представителей Генерального штаба ВСУ, которая совершенно не соответствует действительности или является результатом бурной и нездоровой фантазии. Часто в социальных сетях и на страницах интернет изданий освещают фото военных в общественных местах и ​​подписывают, что якобы военные комиссариаты проводят облавы и "похищают" людей прямо на улицах", - сказано в сообщении.

Напомним, в связи с конфликтом Украины и России в Керченском проливе СНБОУ и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения.

В тот же день Рада ввела военное положение (ВП) в 10 областях Украины на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Военное положение стартовало 28 ноября, в 09.00 и завершается, как предполагается, через 30 суток.

26 ноября Порошенко подписал указ, согласно которому Генштаб должен подготовиться к частичной мобилизации. 3 декабря, в Украине начались сборы военнослужащих оперативного резерва. Сборы продлятся до 20 суток. На полигонах в Херсонской и Запорожской области проведут бригадные тактические учения, которые продлятся до десяти дней. Позже состоялась передислокация подразделений войск на границу с РФ.