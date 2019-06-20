"Будем здесь ночевать": студенты КНУ им Шевченко протестуют против назначения Портнова

Активисты и студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко собрались на акцию протеста под стенами красного корпуса вуза по причине назначения экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова на должность профессора и восстановления его в должности преподавателя.

"Студентов и активистов становится все больше.

Требования:

- освободить автора законов 16 января;

- публичное извинение ректора.

К толпе вышел проректор, чтобы получить обращения", - сообщил в Facebook один из активистов Сергей Мазур.

Поскольку реакции ректора университета Леонида Губерского на протест студентов не последовало, участники акции устроили бессрочный "сидячий протест" до тех пор, пока требования не будут выполнены. Студенты уверяют, что пытались дозвониться к ректору, однако он не берет трубку.

Участники протеста намерены находится в вузе до тех пор, пока их просьба не будет услышана и удовлетворена. Всем желающим предлагают присоединяться, приносить спальные мешки, воду и еду.

Находится под дверью ректора протестующие намерены, как минимум, до его приезда на рабочее место.

Ні Портнову в КНУ! Опубликовано Maryna Mirzaeva Четверг, 20 июня 2019 г.

Ректор КНУ Губерський обіцяє приїхати о 10 ранку. Просить зібрати ініціативну групу, з якою він зустрінеться. Таке ставлення нікого з учасників протесту не влаштовує. Цю ніч ми проведемо тут. Приїжджайте. Інакше - сьогодні Портнов, а завтра вся Партія регіонів буде вчити нашу молодь. Опубликовано Сергій Мазур Четверг, 20 июня 2019 г.

Напомним, Андрей Портнов покинул Украину в 2014 году и вернулся на Родину 19 мая 2019-го. Позже — 21 мая — стало известно, что он подал в ГБР первое заявление о преступлении, совершенном Петром Порошенко.

Позже стало известно о других исках в суд Портнова против Порошенко.