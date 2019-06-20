После протестов студентов Портнова уволили из КНУ им Шевченко

Ректор подписал указ об увольнении Портнова / Фото: Facebook/Виктория Сюмар

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский под натиском студентов и активистов, собравшихся в здании вуза на акцию протеста, уволил восстановленного накануне бывшего замглавы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова с должности профессора и преподавателя.

"Губерский разорвет соглашение с Портновым. Сейчас подписывает соответствующее решение. У нас лучшая молодежь!", - сообщила в Facebook нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар.

Позже политик сообщила, что указ уже подписан и Портнова в вузе в качестве преподавателя студенты больше не увидят.

/ Фото: Facebook/Виктория Сюмар

Как ранее сообщалось, студенты и выпускники университета устроили сидячую забастовку в Красном корпусе КНУ, требуя уволить Портнова. Активисты заявляли о намерении ночевать в стенах вуза до выполнения их требований.