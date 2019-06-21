"Занимаюсь Порошенко": Портнов отреагировал на увольнение из университета Шевченко

21 июня 2019, 07:55

Экс-замглавы АП времен Януковича смирился с увольнением из вуза.

Андрей Портнов — Андрей Портнов спокойно отреагировал на увольнение из университета Шевченко
Андрей Портнов спокойно отреагировал на увольнение из университета Шевченко / Андрей Портнов/Facebook

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов спокойно отреагировал на решение об увольнении с должности профессора и преподавателя Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Экс-замглавы АП в своем Telegram-канале сообщил, что смирился с увольнением из вуза и продолжает заниматься бывшим президентом Петром Порошенко.

"Администрация… университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", — отметил юрист.

Ранее сообщалось, что студенты и выпускники университета им. Шевченко устроили сидячую забастовку в красном корпусе вуза, требуя уволить Андрея Портнова. Позже ректор университета Леонид Губерский уволил Портнова.

Справка. Андрей Портнов покинул Украину в 2014 году и вернулся на Родину 19 мая 2019-го. Позже — 21 мая — стало известно, что он подал в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении, совершенном Петром Порошенко.

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увольнение Виктор Янукович университет Шевченко Андрей Портнов
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