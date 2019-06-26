В Украину не пустили депутата Госдумы России

Пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ / dpsu.gov.ua

В аэропорту Борисполь пограничники не пустили на территорию Украины депутата Госдумы РФ. Россиянин прибыл вечерним рейсом из Риги.

Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Гражданина РФ отправили обратным рейсом, сказано в сообщении Государственной пограничной службы.

Украинская правда, ссылаясь на свои источники, сообщает, что этим депутатом был Евгений Марков.

Ранее стало известно, что Зеленский отправил в отставку самого главного пограничника Украины.