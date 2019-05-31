Зеленский отправил в отставку главного пограничника Украины

Петр Цигикал / ГПСУ

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерал-лейтенанта Петра Цигикала с поста главы Госпограничной службы Украины.

Документ был опубликован на официальном портале главе государства.Отдельным указом Цигикал был уволен с военной службы в запас - но с правом на ношение генеральской формы.

К слову, Цигикал возглавил Госпогранслужбу в 2017-м. Вплоть до назначения на должность руководителя ведомства он занимал пост главы Департамента оперативной деятельности этого ведомства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский утвердил новый состав СНБО. Кроме того президент Украины потребовал от депутатов Рады срочно уволить главу МИД Павла Климкина, главу СБУ Василия Грицака и главу Минобороны Степана Полторака.