Кабмин накинул узду на тариф на отопление для украинцев: детали

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Кабмин Украины решил ограничить тариф на теплоснабжение в Украине, закрепив его на уровне 1400 гривень за Гигакалорию при наличии счетчика и 35 гривень за квадратный метр без него.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства в среду, 26 июня.

"Сегодня экономическая обоснованность показывает, что есть города, где цена на 40% ниже, чем в других городах […]. Я считаю, что наша роль и функция − защитить этих людей", − заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

По словам выступавшего следующим главы Минюста Павла Петренко, такое решение даст возможность снизить тариф на отопления в среднем на 14%, а, к примеру, в пресловутом городе Смела − на 40%.

Напомним, ранее глава Минсоцполитики рассказал об очередных изменениях касаемо тарифов на тепло.