Синоптики предупредили, когда и где в Украине сегодня будут грозы

В четверг днем в нашей стране максимальная температура составит +35 градусов, отметили в Гидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре предупредили, что в четверг, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных регионов нашей страны будут кратковременные дожди и грозы.
В отдельных районах запада, севера и центра Украины возможны значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, говорится на странице Гидрометцентра в Facebook.
По данным синоптиков, днем в западных и северных областях температура составит +26…+31 градус, а на остальной части территории — от +30 до +35 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с.
В Укргидрометцентре отметили, что в Киеве сегодня днем будет дождь с грозой, температура составит +28…+30 градусов.
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 27 июня в Украину придет атмосферный фронт циклона Otto, который двигается из Балтии, из-за этого в ряде областей будут грозы, в столице возможны град и шквалы.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в июле и на протяжении части августа прогнозируется жара.