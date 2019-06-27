Синоптики предупредили, когда и где в Украине сегодня будут грозы

Сегодня утром и днем в ряде областей Украины будут кратковременные дожди и грозы, предупредили синоптики / facebook.com/olya.zorya.1

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в четверг, 27 июня, утром и днем в западных, северных и большинстве центральных регионов нашей страны будут кратковременные дожди и грозы.

В отдельных районах запада, севера и центра Украины возможны значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, говорится на странице Гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, днем в западных и северных областях температура составит +26…+31 градус, а на остальной части территории — от +30 до +35 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с.

В Укргидрометцентре отметили, что в Киеве сегодня днем будет дождь с грозой, температура составит +28…+30 градусов.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 27 июня в Украину придет атмосферный фронт циклона Otto, который двигается из Балтии, из-за этого в ряде областей будут грозы, в столице возможны град и шквалы.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине в июле и на протяжении части августа прогнозируется жара.