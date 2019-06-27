Зрада в зените: Суд отменил розыск журналиста-беглеца Игоря Гужвы

Игорь Гужва / УНИАН

В столице Украины Шевченковский райсуд отменил розыск главного редактора интернет-издания Страна Игоря Гужвы.

Такая информация содержится в официальном ответе Генпрокуратуры на запрос портала "УН".

"Определением Шевченковского районного суда Киева от 13.05.2019 отменен розыск обвиняемого Г. в данном деле в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Австрии", − говорится в тексте.

Также в Генпрокуратуре рассказали, что дело, по которому Гужва пребывает в статусе обвиняемого в неуплате налогов, находится в Шевченковском райсуде на стадии судебных дебатов.

Напомним, в января 2018-го Игорь Гужва выехал из Украины и попросил политического убежища в Австрии. Генпрокурор Юрий Луценко позже заявлял о том, что Гужва "бежал позорно - как трус".