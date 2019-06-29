"Каждый может стать жертвой": американский блогер шокирован экологией Мариуполя

29 июня 2019, 23:56

Турист из США удивлен тем, что люди добровольно живут таких опасных для здоровья условиях.

  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео
  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео
  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео
  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео
  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео
  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео
  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео
  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео
  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео
  • Американский блогер показал Мариуполь Фото: скриншот из видео

Блогер из США Питер Сантенелло посетил Мариуполь и рассказал подписчикам о своих чудовищных впечатлениях от состояния окружающей среды в регионе из-за большого количества промышленных предприятий.

"Эти заводы создают завесу над городом. Я сразу почувствовал это место. Почувствовал воздух. Я стал чувствовать, как мои нос и глаза стали немного печь. Когда вдыхаешь это - становится труднее дышать. Добро пожаловать в Мариуполь!" – заявил американец в ролике на своем YouTube-канале.

Турист рассказал подписчикам, что в городе расположен крупный завод Азовсталь, а люди на улицах и в общественном транспорте кашляют летом так, будто сейчас сезон простудных заболеваний и гриппа.

"Тут на берегу Азовского моря что-то невероятное. Тут горы шлака, которые доходят до воды. Люди купаются здесь, и здесь ужасный запах. Купаться здесь - точно не полезно для здоровья" - удивлялся Питер Сантенелло.

Блогер был удивлен черному налету, который покрывает в Мариуполе все объекты инфраструктуры в городских кварталах.

"Я поехал в один район, и тут все черное! Абсолютно все покрыто черным налетом" - комментирует увиденное он.

Американец общался с местными жителями, которые рассказали, что состоянием окружающей среды недовольны, то к такому положению вещей уже давно привыкли. Некоторые даже признаются, что после городского воздуха в селе у них начинает болеть голова.

"Промышленной стране нужен металл. Но сейчас 2019-й год, и должен быть другой способ, не такой, какой используется в этом городе сегодня, потому что люди живут в токсичных условиях, конечно, нельзя изменить всю инфраструктуру за один день. Но должны быть какие-то фильтрационные системы, которые смогли бы улучшить положение. Потому что это просто отвратительно. Когда загрязгнен воздух, каждый может стать жертвой этой ситуации", - подчеркнул Сантенелло.

Украинский блогер Денис Казанский прокомментировал сюжет американского коллеги. Он заявил, что владелец Азовстали Ринат Ахметов пользуется устаревшими системами фильтрации, хотя доход от производства получает весомый.

"Миллиардер Ринат Ахметов, который буквально лопается от бабла, не пожелал тратиться на реконструкцию своих комбинатов, и из-за этого они продолжают работать по устаревшим советским технологиям, засыпая город сажей и токсичными выбросами", - написал он в Facebook.

Напомним, президент Владимир Зеленский на встрече в Мариуполе не смог пройти из-за большого количества собравшихся людей, поэтому решил перебежать через работающий фонтан, в котором купались дети.

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Мариуполь Блогер экология
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