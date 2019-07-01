Синоптики предупредили, каким областям Украины сегодня грозит +33

Сегодня ряду областей Украины грозит +33 градуса, предупредили синоптики / segodnya.ua

В понедельник, 1 июля, в ряде областей Украины днем температура воздуха может составить +33 градуса, осадки не ожидаются.

Самая низкая дневная температура сегодня будет на Харьковщине, на Луганщине и в Донецкой области — +29 градусов, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, +33 градуса днем будет в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой и в Николаевской областях.

В Укргидрометцентре отметили, что в Киеве днем ожидается +31…+33 градуса.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Также в Гидрометцентре предупредили, что 1 июля на востоке, в центре, на юге, а также на Волыни, на Ровенщине и на Тернопольщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в Украине жара продлится 1-2 июля, а 3 числа станет значительно свежее.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань утверждал, что в июле будет жара. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач —говорил, что июль-2019 в нашей стране не будет жарким.