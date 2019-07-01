Удар по карману: Для украинцев резко подняли плату за посылки из-за рубежа

Теперь удовольствие для украинок. почувствовать себя, к примеру, "принцессами в трусах с Алиэкспресса", будет стоить заметно дороже
В Украине с понедельника, с 1 июля, посылки из-за рубежа для физических лиц стоимостью от 100 евро облагаются налогом на добавленную стоимость (+20% от оценки товара).
Соответствующее положение содержится в Законе Украины № 2628-VIII об изменениях в Налоговый кодекс.
Тем временем для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей пошлина останется на прежнем уровне − 150 евро.
Также известно, что для расчета стоимости посылки, будет применяться официальный курс, установленный Нацбанком на 00.00 дня подачи таможенной декларации либо определения налоговых обязательств.
Напомним, ранее В Киеве таможенники нашли в посылке крупный груз бриллиантов.
До этого сотрудники таможни задержали сотни странных посылок из Китая, адресованных в том числе Нестору Махно и Джеку Воробью.