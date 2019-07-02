С запуском энергорынка цены на электроэнергию для населения не изменятся – совет ОРЭ

2 июля 2019, 09:48

Члена совет Оптового рынка электроэнергии Александр Штипельман отметил стабильность работы в энергосистеме после старта реформы.

электроэнергия
Ввод рынка электроэнергии не повлияет на платежки, заявил Александр Штипельман

Старт нового рынка электроэнергии с 1 июля не повлияет на тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом заявил член совета Оптового рынка электроэнергии Украины Александр Штипельман.

"Предпосылок для роста тарифов нет. Цена для населения не меняется, согласно постановлению Кабмина о ПСО, Энергоатом - 90%, 45% - Укргидроэнерго, часть электроэнергии другой генерации также компенсирует тариф для населения. Так что для населения ничего не меняется", - отметил Штипельман.

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Члена совет Оптового рынка электроэнергии отметил стабильность работы в энергосистеме после старта реформы.

"Рынок запущен, рынок работает. Катаклизмов не будет ни в коем случае. Те, кто до введения рынка показывал отсутствие топлива, сегодня вся генерация показывает наличие топлива. Это первый вопрос. Второе. Рынок и оператор рынка работают в штатном режиме, никаких замечаний нет, все вопросы решаются ежесекундно, генерации и оператор Укрэнерго все время на связи, катаклизмов нет и не будет", - заверил Штипельман.

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1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Результаты первых торгов свидетельствуют об успешном старте энергореформы. Такое мнение высказал директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов. По его словам, в течение последних двух суток перед запуском новой модели оптового рынка э/э персонал "Оператора рынка", отвечающего за функционирование РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), работал круглосуточно, чтобы обеспечить своевременное начало операций, которые предполагает новая модель рынка э/э.   

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коммунальные тарифы электроэнергия Александр Штипельман
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