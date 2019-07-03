"Настоящий олень", который проехался по мосту Кличко, отделался штрафом в 765 гривен

Джип колесил по мосту Кличко / facebook.com/makahon

17 июня киевлян разгневал "настоящий олень", колесящий на джипе по мосту Кличко. За такую выходку водитель отделается лишь штрафом в 765 гривен.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева. Копы уточнили, что составили на нарушителя постановление за совершение им сразу двух правонарушений - управление транспортным средством будучи лишенным такого права судом (ч.4 ст.126 КоАП) и проезд по пешеходному мосту (ч.1 ст.122 КУоАП).

Однако, штраф по ст.126 составляет 510 грн, по ст. 122 - всего 255 грн.

В сети возмутились: у нарушителя нет прав, он нагло проехался по мосту, и отделается таким легким наказанием.

"750 грн и это с учетом, что прав он лишен! Страшное наказание!", - иронично отметил Сергей Шипка.

"То есть, в Украине можно ездить без прав и за это 20 долларов штрафа, и то если засветился?", - поинтересовался Дмитрий Кордюков.

"510 + 255 = 765 грн и человек ездит дальше. По цене - считай пообедал в ресторане на троих. Упрек не к полиции. Такие у нас чудесные законы. К полиции - таких водителей нужно брать на заметку и безоговорочно штрафовать за Любое мелкое нарушение. За вождение без прав - штраф 510 грн и дальше катайся без прав. Люблю Украину", - посчитал Евгений Пустоход.

Напомним, 17 июня водитель на серебристом Mercedes Benz GL заехал на стеклянный пешеходно-велосипедный мост в Киеве. Позже активистам удалось найти Mercedes нарушителя. Нахальной выходкой отличился водитель 1993 г.р.

Затем копы поймали пьяного водителя, который хотел заехать на мост Кличко.