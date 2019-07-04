Журналист "просветил рентгеном" решение Канады поставлять вооружение Украине

Бронеавтомобиль AVGP Кугар / facebook.com/butusov.yuriy

Известный украинский журналист Юрий Бутусов проанализировал недавнюю информацию о том, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились о поставках ВСУ канадской военной техники.

"Судя по всему, речь идет о закупке бронеавтомобилей типа AVGP, разработки 70-х годов, которые сняты с вооружения канадской армии в 2005-м, и сейчас поставляются за небольшие деньги с баз хранения ВС Канады. [...] В случае продажи по остаточной стоимости, наибольший интерес для нас представляют поставки пушечной модификации Кугар с 76-мм пушкой. Калибр, разрешенный по Минским соглашениям, на отличной мобильной платформе, точное и эффективное орудие для поражения целей на 1000-1500 метров. Причем в отличие от 23-30 мм орудий, применяемых нашей пехотой, точность 76 мм орудия сочетается с большим осколочно-фугасным воздействием по цели, и полностью отвечает задачам поражения дерево-земляных огневых и наблюдательных точек ВС РФ. То, что наиболее востребовано в пехоте на Донбассе. Для реалий локальной войны на Донбассе - это оптимально", − написал он на своей странице в Facebook.

Однако, напомнил Бутусов, Минобороны нужно будет закупать военную технику в Канаде сразу с несколькими комплектами запчастей.

"Закупать надо с запчастями, чтобы технику не пришлось каннибализировать, и не было простоев, как это произошло в случае с поставкой американских "хаммеров". [...] Если это произойдет, армия получит важное средство усиления, мобильные 76 мм пушки сейчас необходимы всем нашим частям. Ну и политический эффект будет огромный - "Кугары" будут максимально задействованы в боевых операциях ВСУ, по российским агрессорам будет применяться натовское оружие", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Канады решили выделить Украине десятки миллионов долларов США. До этого представители "Страны кленового листа" сообщили приятные новости о военной миссии в Украине.



