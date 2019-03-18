Канада сообщила приятные новости о военной миссии в Украине / gogetnews.info

Канада продлит пребывание в Украине своей военной миссии на 200 человек. В то же время дополнительных тренеров отправлять сюда не будут.

"Политические и военные источники ясно дали понять, что солдаты будут оставаться дольше, учитывая сохраняющуюся напряженность в отношениях между Украиной и Россией", – сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ранее планировалось, что канадские военные вернутся домой в конце марта. Впервые миссия прибыла в Украину в 2015 году.

Ранее вслед за США и ЕС Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Санкции введены в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Россией Крыма.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.