В Счетной палате решили с правоохранителями прорываться в Нафтогаз для проверки

Нафтогаз

Для обеспечения доступа проверяющих Счетной палаты в Национальную акционерную компанию Нафтогаз Украины могут привлечь правоохранительные органы.

Такое предложение поддержал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства после доклада председателя Счетной палаты В.Пацкана.

"Счетная палата начала контрольное мероприятие по Нафтогазу. Я прошу распоряжение Кабинета Министров о допуске Счетной палаты к проверке. Если нет - тогда мы будем принимать другие меры - приглашать правоохранительные органы для того, чтобы не было препятствования действиям членов Счетной палаты. Владимир Борисович, прошлый случай показал, что Нафтогаз создал государство в государстве... Если будет препятствование (проверкам), тогда я буду вынужден пригласить правоохранителей, чтобы не было препятствования действиям членам Счетной палаты", - рассказал Пацкан.

При этом Гройсман сказал, что поддерживает данную инициативу, сообщает ukranews.com.

Напомним, первая попытка Счетной палаты провести аудит деятельности НАК Нафтогаз была предпринята в конце прошлого года. Тогда аудиторов также не допустили к ознакомлению с документами, а Пацкан заявлял, что, несмотря на разговор с руководителем НАК Андреем Коболевым, поставленных целей достичь так и не удалось.

В Нафтогазе в свою очередь подчеркнули, что Счетная палата не имеет полномочий, достаточных для того, чтобы проводить аудит эффективности данной госкомпании.