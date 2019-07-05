В Счетной палате решили с правоохранителями прорываться в Нафтогаз для проверки

5 июля 2019, 19:57

Нафтогаз создал государство в государстве, заявил Валерий Пацкан.

Нафтогаз
Нафтогаз

Для обеспечения доступа проверяющих Счетной палаты в Национальную акционерную компанию Нафтогаз Украины могут привлечь правоохранительные органы.

Такое предложение поддержал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства после доклада председателя Счетной палаты В.Пацкана.

"Счетная палата начала контрольное мероприятие по Нафтогазу. Я прошу распоряжение Кабинета Министров о допуске Счетной палаты к проверке. Если нет - тогда мы будем принимать другие меры - приглашать правоохранительные органы для того, чтобы не было препятствования действиям членов Счетной палаты. Владимир Борисович, прошлый случай показал, что Нафтогаз создал государство в государстве... Если будет препятствование (проверкам), тогда я буду вынужден пригласить правоохранителей, чтобы не было препятствования действиям членам Счетной палаты", - рассказал Пацкан.

При этом Гройсман сказал, что поддерживает данную инициативу, сообщает ukranews.com.

Напомним, первая попытка Счетной палаты провести аудит деятельности НАК Нафтогаз была предпринята в конце прошлого года. Тогда аудиторов также не допустили к ознакомлению с документами, а Пацкан заявлял, что, несмотря на разговор с руководителем НАК Андреем Коболевым, поставленных целей достичь так и не удалось.

В Нафтогазе в свою очередь подчеркнули, что Счетная палата не имеет полномочий, достаточных для того, чтобы проводить аудит эффективности данной госкомпании.

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Нафтогаз Счетная палата Владимир Гройсман Валерий Пацкан
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