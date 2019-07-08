"Насрать на их могилы": телеканал Порошенко решил поддержать грузинского журналиста флешмобом - СМИ

Грузинского журналиста поддержат коллеги с телеканала Прямой / скриншот

Журналисты принадлежащего экс-президенту Украину Петру Порошенко телеканала Прямой в среду, 10 июля, планируют устроить флешмоб в поддержку грузинского коллеги Георгия Габунии, который во всеуслышание обматерил Владимира Путина.

Отметим, высказывая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, телеведущий Георгий Габуния в прямом эфире телеканала Рустави 2 вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

Читайте также"Закончит автокатастрофой, выкидыш цветной революции": в Сети перетирают матерное обращение к Путину в прямом эфире"Хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты – вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя. Иди на х*й вместе со своими рабами. Еб*л я твою мамочку. Ой, твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори! Та пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом. Ср*ть хотел я на ваши могилы. Аминь!" - сказал Габуния.

Так вот, информацию о готовящемся флешмобе изданию Страна сообщили источники на телеканале Прямой. О подробностях флешмоба не сообщается.

Ранее сообщалось, из-за матов журналиста грузинский телеканал Рустави 2 прекратил вещание.

Напомним, ранее президент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфире.

Также премьер Грузии не поддержал матерную ругань в адрес президента РФ Владимира Путина.