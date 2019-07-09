Выходные в июле: сколько дней отдыхают украинцы

Много отдыхать у украинцев в июле не получится. / 1zoom.ru

Дополнительные выходные в июле 2019 в Украине не предусмотрены.

Украинцам полагается всего 8 выходных дней в июле 2019. То есть отдохнуть получится лишь по субботам и воскресеньям: 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 июля.

Иными словами, больших государственных и православных праздников в этом месяце нет. Значит, и дополнительных выходных не будет.

Среди церковных праздников в июле 2019 года можно выделить День Петра и Павла 2019 (пройдет уже 12 июля). Главред уже выяснил, что за праздник такой – Петров день, и как чтят Петра и Павла в христианстве.

Ранее православные уже отметили Рождество Иоанна Предтечи (7 июля).

Напомним, Влад Росс составил гороскоп на июль и рассказал, каким знакам повезет, а какие наоборот попадут в немилость к звездам.