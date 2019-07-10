Министерство энергетики готово пересмотреть Энергобаланс для снижения тарифа НЭК Укрэнерго

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Министерство энергетики и угольной промышленности Украины готово пересмотреть текущий Энергетический баланс в сторону снижения доли возобновляемых источников энергии при условии, что с такой инициативой выступит НЭК Укрэнерго или Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом в комментарии заявила заместитель министра энергетики Ольга Буславец.

"С 1 июля мы работаем по новым правилам и по новому порядку, который заюстирован, который регламентирует процедуру формирования прогнозного баланса. По этому порядку инициировать такое изменение может оператор системы передачи, если по его мониторингу есть определенные отклонения в структуре производства либо потребления. На сегодняшний момент такой инициативы от системного оператора нет. Подобной инициативы нет и от Регулятора с точки зрения уточнения объемов с целью расчета компенсации "зеленым" и, в последствии, тарифа на передачу. Поэтому, если такие будут обращения в министерство, мы в соответствии с новыми правилами и порядками рассмотрим это предложение", - отметила она.

Напомним, по мнению экспертов, необходимо откорректировать текущий Прогнозный баланс, снизив в нем долю возобновляемых источников энергии, что позводлит существенно снизить тарифы на электроэнегрию для конечных потребителейКак писали СМИ, В новом рынке "Укрэнерго" получило два отдельных тарифа — собственно на передачу (вырос с 0,07 до 0,34 грн/кВт-час) и диспетчерское управление (0,89 коп/кВт-час). В целом рост составил свыше 400%. Правда, здесь следует отметить, что в тариф на передачу перенесены средства на оплату "зеленых". Но даже с учетом этого, госкомпания получила огромный финансовый ресурс.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на ближайшем заседании планирует утвердить для НЭК "Укрэнерго" новый тариф на передачу электрической энергии на второе полугодие. Соответствующий документ, которым предусматривается с 1 августа 2019 года тариф на передачу на уровне 312,14 грн/МВт-ч, внесен в повестку дня запланированного на 12 июля заседания. Предлагаемый тариф на 10,2% меньше тарифа, установленного постановлением №954 (347,43 грн/МВт-ч).