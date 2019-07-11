Порошенко и Кононенко выгодно продали Кузню Тигипко: названа цена

Порошенко и Кононенко провернули удачную сделку с Тигипко / УНИАН

Инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал экс-президента Петра Порошенко продал свой пакет акций завода Кузня на Рыбальском за 235,8 млн долларов, а фонд ВИК депутата Игоря Кононенко получил 64,2 млн долларов.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на отчетность фондов бизнес-партнеров, компания Ewins Limited бизнесмена Сергея Тигипко приобрела доли Порошенко и Кононенко в 2018 году.

"В результате таких успешных сделок чистая прибыль фонда Порошенко в 2018 году выросла до 6,6 млрд грн с 19 млн грн годом ранее, чистая прибыль фонда Кононенко составила 1,7 млрд грн по сравнению с 40,9 млн грн в 2017 году. Это увеличило нераспределенную прибыль фондов на конец прошлого года соответственно до 7,9 млрд грн и 2,3 млрд грн", — говорится в сообщении.

Одна акция обошлась Тигипко в 93 доллара.

Таким образом, Порошенко полностью вышел из состава акционеров Кузни, а у Кононенко еще имеется 1 155 акций.

Напомним, одиозный политик Виктор Медведчук условился с экс-президентом Украины Петром Порошенко о покупке телеканала Прямой, но с учетом, что 25% квоты эфира будет сохранено за Порошенко и его политической силой.