Медведчук положил глаз на телеканал Порошенко / vybor.ua

Одиозный политик Виктор Медведчук условился с президентом Украины Петром Порошенко о покупке телеканала Прямой, но с учетом, что 25% квоты эфира будет сохранено за Порошенко и его политической силой.

Информацию о покупке Медведчуком телеканала Прямой сообщило издание Апостроф. Собеседники издания уточнили, что в связи с резонансом в прессе, покупку Прямого просто могут отложить, но полностью отказываться от этой идеи не намерены.

"Сейчас Порошенко должен понять сколько процентов он берет, кого заводит в Раду и какое будет иметь влияние. Но содержать два канала в дальнейшем ему будет проблематично, учитывая, что он не любит тратить на это свои деньги. А Медведчук хочет создать полноценный медиахолдинг",- сообщил изданию один из народных депутатов ВР.

Читайте такжеИз-за Медведчука телеканал ZIK покидает известная телеведущаяКроме того, уже якобы ведутся переговоры о переходе ряда ведущих с каналов, которые уже принадлежат Виктору Медведчуку, на Прямой.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Медведчук прикупил телеканал Интер.

Также сообщалось, 14 июня Виктор Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK.