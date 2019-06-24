Макеенко продаст Порошенко телеканал Прямой

Формальный собственник телеканала прямой представил нового руквоводителя.
Официальный собственник Прямого канала Владимир Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы Прямого канала, и рассказал, что если надумает продавать телеканал, то продаст его только Петру Порошенко. Об этом Детектору медиа сообщил источник на канале.
По информации, Светлана Орловская заменит гендиректора Евгению Захарову.
В свою очередь, другой источник сообщил Детектору медиа, что Светлану Орловскую представили как временную руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали. Евгении Захаровой на собрании не было.
По словам источников, на собрании речь не шла о возможной продаже канала или сокращении финансирования.
"Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко", – передал источник.
Читайте также"Доброе дело" или "циничные пиарщики": в сети обсуждают квартиру-подарок от телеканала ПрямойНа встрече с коллективом Прямого канала также присутствовали экс-президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.
Напомним, ранее сообщалось, из-за Медведчука телеканал ZIK покидает известная телеведущая.
Также ранее сообщалось, Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK.