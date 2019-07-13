Эксперт рассказала, можно ли есть ранние арбузы и дыни

Арбуз и дыню уже можно покупать и кушать / 24.kz

Врач-диетолог рассказала, можно ли есть ранние арбузы и дыни.

По словам Оксаны Скиталинской, эти ягоды в Украине созрели без добавок из-за аномальной жары, и в них нет нитратов, передает УНН.

Однако для начала эксперт советует ограничиться небольшим ломтиком ягоды и хранить арбуз недолго – максимум с вечера до утра.

"Традиционно у нас принято считать, что арбузы и дыни можно употреблять уже в августе, ближе к сентябрю, но на самом деле сейчас очень жаркое лето и солнца очень много, а во-вторых, есть большое количество сортов арбузов и дынь, которые созревают достаточно быстро без применения каких-либо дополнительных средств, которых мы боимся, - например, тех же нитратов. Поэтому бахчевые культуры можно есть спокойно", - заверила Скиталинская.

Также диетолог опровергла тот миф, что арбуз и дыню можно есть только отдельно от других продуктов. По ее мнению, если речь идет о небольшом количестве ягоды, она вполне может стать вкусным десертом после основного блюда.

"Дыни и арбузы мы можем добавить до основного приема пищи или употреблять в составе салатов, но просто в небольшом количестве, поэтому ничего плохого не будет, ведь наш организм привык к смешанной пищи. А вот если полведра арбуза съесть, то вред будет, поскольку в этой ягоде очень много сахара. Если вы собираетесь съесть много арбуза, то стоит сделать какой-то салат, чтобы немного уменьшить гликемический индекс", - пояснила врач.

По ее словам, можно попробовать смешать арбуз с ягодами монахини, придаст кислинку по вкусу и снизит тот же гликемический индекс.

Кроме того, при повышенном сахаре или при инсулиновой резистентности, лишнем весе не стоит много есть этих плодов, а тем более переедать.

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