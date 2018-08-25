В Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами и дынями

Фото: "Нибулон"

Компания "Нибулон" доставила в Киев около 500 тонн херсонских арбузов и несколько тонн дынь.

"25 августа, к причалу филиала "Переяславская" причалило несамоходное судно NBL-91 вместе с буксиром "Анатолий Ганькевич", загруженное первой партией арбузов, собранных херсонскими фермерскими хозяйствами. Путь через всю Украину судно прошло чуть больше чем за трое суток" - сообщается на странице компании в Facebook.

Как сообщает телеканал "112 Украина" на прилавках ягоды окажутся уже в ближайшие несколько часов - баржа причалила прямо в разгрузочном терминале.

В ближайшее время ожидается еще одна партия.

4 августа 2017 года в Киев прибыла пресловутая "баржа Гройсмана" с херсонскими арбузами. Свое название она получила после заявления премьер-министра Владимира Гройсмана об историческом значении этого рейса. По его словам, арбузы в Украине перевозят таким образом впервые за 14 лет.

Напомним, в Дарницком районе Киева торговцы арбузами изуродовали красочный мурал.