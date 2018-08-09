В Киеве торговцы арбузами изуродовали красочный мурал: опубликовано фото

Мурал нарисовал киевский художник

В Киеве уличные торговцы испортили красочный мурал на Тростянецкой улице. К стене, на которой нарисовано масштабное изображение, решили пристроить навес.

«Вот появился на Тростянецкой в Киеве прекрасный мурал — каждый день я мимо него хожу на работу. А в один прекрасный день предприимчивые торговцы арбузами, плохо говорящие по-русски, решили, что им жарко торговать на солнцепеке. И решили сделать себе что-то вроде палатки, предварительно вбив крепления в стену. Как результат, повредили креплениями такую красоту», - сообщила об инциденте в Facebook журналистка Ксения Черняева.

Яркий мурал был построен в столице в июне нынешнего года. Работу выполнил киевский художник Виталий Гидеван.

Напомним, в столице оккупированного россиянами Крыма Симферополе, под граффити с изображением Владимира Путина на стене одного из домов местные художники нарисовали украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.