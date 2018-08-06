В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова

Мурал с тираном дополнили политзаключенными

В столице оккупированного россиянами Крыма Симферополе, под граффити с изображением Владимира Путина на стене одного из домов местные художники нарисовали украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

"Сегодня в Крыму появилось дополнительное завершающее общую мысль российского государства граффити. Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники", – говорится в сообщении на странице группы "Save Oleg Sentsov" в Facebook.

Читайте такжеМоскалькова показала снимок беседы с Сенцовым по SkypeНапомним, ранее адвокат украинского узника Кремля Дмитрий Динзе сообщил, что у Сенцова две недели назад случился второй "кризис по здоровью". Из-за этого он вынужден был начать принимать по 2 ложки питательной смеси в сутки.

Как известно, политзаключенные режиссер Олег Сенцов и Александр Кольченко объявляли голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Сенцов держит ее с 14 мая 2018 года, Кольченко начинал голодовку 31 мая и прекратил 7 июня из-за резко ухудшившегося состояния здоровья.

Олега Сенцова и Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова — к 20 годам лишения свободы.