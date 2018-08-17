В Латвии огорчились слишком большими арбузами из Украины

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Латвийские продавцы жалуются на размер арбузов, импортируемых из Украины. По их словам, несмотря на "крайне низкую" цену в 0,49 евро за килограмм, ягода слишком велика для местных потребителей.

Как пишет East-fruit.com, работникам латвийских супермаркетов приходится разрезать арбуз на две или четыре части. При этом арбузы все равно не помещаются в стандартные пакеты или сумки для покупок.

По словам эксперта латвийской овощной ассоциации Latvijas dārznieks Марите Гайлите, украинским фермерам, выращивающим бахчевые культуры для экспорта в страны Евросоюза, "следует рассмотреть возможности выращивания других сортов арбуза, которые бы соответствовали по размерам ожиданиям потребителям в этих странах".

По ее словам, идеальный арбуз для успешной реализации на рынке ЕС должен быть бессемянным и весить около полутора килограммов.

Отмечается, что украинские производители стараются выращивать арбуз с минимальными затратами, в то время, как семена и саженцы перспективных сортов арбуза стоят очень дорого.

Напомним, в июне Ассоциация польских садоводов обратилась к правительству страны с просьбой ограничить импорт дешевой малины из Украины и "проверить наличие заговора среди польских перерабатывающих предприятий".