Поляки ополчились против украинской малины

Ассоциация польских садоводов обратилась к правительству страны с просьбой ограничить импорт дешевой малины из Украины "проверить наличие заговора среди польских перерабатывающих предприятий".

Как сообщает "Укринформ", фермеры назвали сложившуюся ситуацию критической, так как если цена на малину сохранится на том же уровне, то для польских садоводов это станет локальным экономическим кризисом.

По состоянию на 13 июня средняя цена за килограмм малины в городе Красник опустилась до отметки 2 злотых (0,47 евро за килограмм).

"Если бы я раньше знал, что цены на малину будут настолько низкими, я бы не вкладывал средства в ее производство. Мне нужно чем-то обеспечивать семью. А малина - это сейчас мой единственный источник доходов, точно так же, как и у многих моих коллег", - говорит польский фермер Кшиштоф Виртель.

Отмечается, что в 2017 году средняя цена на малину в Польше составляла 3,5 злотых за килограмм. По состоянию на сегодня некоторые фермеры уже вынуждены распродавать свою продукцию почти на 75 процентов дешевле.

Ранее сообщалось, что по последним социологическим данным, треть украинцев не хочет работать в Украине, а мечтает уехать работать за границу. Одной из наиболее привлекательных стран для заработка остается Польша. По данным польской стороны, уже 350 тыс. украинцев работает в их стране официально. Особенно популярны среди украинцев сезонные работы по сбору различных ягод, фруктов и овощей.

Но в этом сезоне украинцы отказываются ехать в Польшу. Причина - отказ в официальном трудоустройстве.