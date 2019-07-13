Гройсман обосновал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Гройсман признал, что поезда в Москву не остановить / Свободная пресса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в ближайшее время Украина не сможет полностью ликвидировать железнодорожное сообщение с Россией.

В эфире телеканал Наш глава Кабмина констатировал, что страна имеет транзитные обязательства перед Евросоюзом.

"Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, (...) мы просто не можем", — пояснил он.

Гройсман подчеркнул, что поезда в Россию будут курсировать до тех пор, пока идет транзит товаров в станы ЕС. Премьер назвал этот вопрос "чувствительным" и подчеркнул, что о восстановлении авиасообщения даже речи идти не может. В своем выступлении он назвал Россию врагом Украины.

Как ранее сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекращается само собой.

Напомним, самым прибыльным направлением за первые пять месяцев 2019 года стал поезд сообщением Киев-Москва.