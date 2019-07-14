Украину "укутает" солнце: синоптики назвали дату

14 июля 2019, 08:46

В понедельник сухая погода ожидается только в нескольких регионах нашей страны.

Погода в Украине — В четверг в Украине будет солнечная погода, спрогнозировали синоптики
В четверг в Украине будет солнечная погода, спрогнозировали синоптики / sunhome.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в четверг, 18 июля, на всей территории нашей страны будет солнечная погода.

В понедельник, 15 июля, в большинстве регионов будут грозы, осадки не ожидаются на востоке, в захваченном РФ Крыму, на Херсонщине и на Николаевщине.

В первый рабочий день новой рабочей недели на западе максимальная температура днем ожидается +23, на востоке — +27, на севере — +22, на юге — +26, а в центре — +24.

Во вторник, 16 июля, во всех областях прогнозируются дожди с грозами, в ряде регионов днем незначительно снизится температура воздуха.

В среду, 17 июля, дожди с грозами жидаются только в нескольких регионах — на Волыни, на Ровенщине, на Житомирщине, на Киевщине, на Черниговщине, на Сумщине и на Виннитчине. 

На западной части государства максимальная дневная температура прогнозируется +24, на восточной — +28, на северной — +24, на южной — +29, а в центральной — +27.

По данным синоптиков, в четверг Украину "укутает" солнце, однако максимальная дневная температура в областях ожидается такой же, как и в среду.

  • В четверг в Украине будет солнечная погода, спрогнозировали синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В четверг в Украине будет солнечная погода, спрогнозировали синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В четверг в Украине будет солнечная погода, спрогнозировали синоптики Скриншот с meteo.gov.ua
  • В четверг в Украине будет солнечная погода, спрогнозировали синоптики Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в Украине в июле-2019 будет высокая температура воздуха. Еще один народный синоптик — Владимир Деркач, сказал, что на протяжении второго месяца лета не будет жары.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в июле будет температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.

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