Предсказала свою смерть: от страшной болезни умерла известная украинская писательница

Елена Касьян скончалась в возрасте 48 лет / Фейсбук Е.Касьян

В возрасте 48 лет умерла от онкологии известная украинская писательница, поэтесса и бард Елена Касьян.

Сообщение о смерти Касьян появилось на ее странице в Facebook 14 июля.

"Люди, вы невероятные. Вы подарили ей 6 лет жизни. Бесконечная благодарность. Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела. Сегодня в 06:50 Лена ушла. Она поёт нам сверху", – написано в сообщении о смерти писательницы.

В своем последнем опубликованном сообщении в Facebook Касьян фактически предсказала свою скорую кончину и откровенно описала ситуацию с ее недугом.

"Дорогие мои, на сегодняшний день ситуация не только не улучшилась, но ухудшилась. Похоже, я на финишной прямой. Не знаю, сколь она длинна. Не надо советов, рецептов и т.д. Практически не хожу уже", – написала она за несколько часов до смерти.

Касьян на протяжении 6 лет боролась с раком молочной железы. Она перенесла несколько операций, в том числе удаление груди, восьми лимфоузлов и метастаз в головном мозге.

Напомним, ранее в России умер известный поэт-шестидесятник.