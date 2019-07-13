В России умер известный поэт-шестидесятник

Соснора считался единственным представителем "официальных шестидесятников" в советском Ленинграде / Фото: Facebook/Вадим Лурье

В России в больнице Санкт-Петербурга на 84-м году жизни скончался известный советский поэт Виктор Соснора.

О смерти сообщил ученик поэта Вадим Лурье на своей странице в Facebook.

Соснору забрали в больницу из-за плохого самочувствия, больной требовал оперативного вмешательства.

"Состояние продолжало ухудшаться, во второй половине ночи сделали операцию (удалили желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике - операция продолжалась больше двух часов), прогноз был плохой; после операции утром в реанимации прогноз также был плохой - и днем он умер", - написал Лурье.

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Как известно, советский поэт Виктора Соснора родился в 1936 году в Крыму семье гастролировавших ленинградских цирковых артистов. В 1962 году выпустил первую книгу Январский ливень. Публиковался как в официальных советских издательствах, так и в самиздате, и за рубежом. Право выезда за границу в советское время поэт получил по приглашению генерального секретаря французской компартии Мориса Тореза. Соснора читал курсы лекций в Новом Парижском университете (Венсенн) и во Вроцлаве (Польша). Он дружил с Лилей Брик, его поддерживали Борис Слуцкий, Константин Симонов и Николай Асеев.

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