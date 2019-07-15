В Харькове женщина из окна успокаивала детей с помощью автомата

Харьковчанка использует для поддержания дисциплины во дворе автомат Калашникова / Новости Донбасса

В одном из микрорайонов Харькова женщина из окна квартиры угрожала шумным детям на улице огнестрельным оружием.

"Не грози Баварским бабулям. Она кричала на детей из окна и высунула ствол, говорят, что автомат Калашникова настоящий", - сообщили об инциденте в одном из городских Facebook-сообществ, проиллюстрировав произошедшее фотографией.

/ Фото: Facebook/Харьков LIVE

На резонансное событие обратили внимание в областной полиции, инициировав разбирательство. В пресс-службе отметили, что сведения внесены в Журнал единого учета местного райотдела. Правоохранителям неизвестно что-либо о данном инциденте, поскольку с заявлением в полицию никто не обращался. Однако было принято решение провести проверку и выяснить законность владения боевым оружием и действительно ли автомат Калашникова держала в руках харьковчанка.

Напомним, в Харькове выпускники академии Национальной гвардии отметили выпускной под песню Офицеры, россияне Олега Газманова, который поддерживает Путина и выступает на оккупированном Донбассе.