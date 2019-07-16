Зеленский будет править вечно – известный украинский писатель

Юрий Андрухович / УНИАН

История бывшего шоумена, а ныне главы государства Владимира Зеленского может стать своего рода повторением эпохи экс-президента-беглеца Виктора Януковича. Такое мнение выказал известный украинский писатель Юрий Андрухович в интервью журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву".

Андрухович высказал свое негативное отношение к смене власти в Украине.

"Мне перестают нравиться люди, соотечественники. Я начинаю на них смотреть с точки зрения "ой, этот, пожалуй, тоже голосовал за Зе". Или "эта похоже на такую, которая голосовала". Мне очень не нравится эта смена власти. Моя интуиция подсказывает мне, что это коллективный или переформатированный Янукович-2, и следует настраиваться на агрессивную, вероломную, коварную и в конечном итоге антиукраинскую волну. Надеюсь, что какая-то очередная волна сметет эту ситуацию раньше, чем можно было бы ожидать. А, с другой стороны, если не сметет, то это навсегда", - поделился Андрухович.

Писатель уверен: в том случае если Зеленскому не придется срочно уйти из политики, он не выполнит свое предвыборное обещание об одном президентском сроке. Андрухович даже предложил по этому поводу заключить пари.

Напомним, ранее в Сети разгорелся скандал из-за того, что Юрий Андрухович сравнил экс-президента Петра Порошенко с Иисусом Христом.