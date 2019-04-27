"Как церковь свидетелей Путина": в Сети разгорелся скандал из-за Андруховича, сравнившего Порошенко с Иисусом Христом

Андрухович сравнил Порошенко с Христом / nv.ua

Украинский писатель Юрий Андрухович написал для львовского издания Збруч статью о поражении на выборах президента Петра Порошенко, в которой сравнил действующего главу государства с Иисусом Христом.

"... количество сторонников распятия Иисуса стремительно растет и по состоянию на утро пятницы достигло более 73 процентов. Понтий Пилат этот голос народа услышал. Как опытный политик с изящной государственнической интуицией, он не мог проигнорировать такой реальности и умыл руки", - написал Андрухович.

Ситуацию прокомментировал в Сети пользователь Алекс Доля. Она заявил, что это ему напоминает российский сценарий, где создали "церковь свидетелей Путина" и заявили, что икона с изображением российского лидера замироточила.

"Вот оно куда идет ... Что-то это напоминает. Конечно, наших северных соседей! В Кстовском районе Нижегородской области в храме общины "воскрешающая Русь" действует "церковь свидетелей Путина". Прихожане молятся на портрет Путина (зовут портрет "иконой") и верят, что в прошлом Путин был апостолом Павлом. Согласно заявлению местной "матушки Фотиньи", икона Путина начала "мироточить", - написал он.

В комментариях пользователи высказали возмущение таким сравнением. Звучало мнение, что хотели уйти "геть від Москви", а пришли к рабской российской психологии.

"Так упорно бежали прочь от Москвы, заблудились в трех соснах и вышли прямо на мокшанские болота рабского лизоблюдства", "Даже не знаю, что тут можно сказать. Шизофрения косит сограждан. У нас Львов действительно культурная столица?", "Да, ради одного этого зашквара стоило голосовать против Пети", "Нет дна, которое не пробьют художники, обслуживая власть", - написала интернет-публика.

Напомним, художник и политический комментатор Сергей Поярков выразил разочарованность результатами второго тура президентских выборов в Украине. Он заявил, что за Зеленского голосовали "идиоты" и "дураки".