Знаменитый украинский писатель назвал главный риск для Украины в войне с РФ

28 декабря 2018, 06:01

По словам Юрия Андруховича, для успеха в войне с Россией необходимо, чтобы санкции Запада против нее не были декоративными.

Юрий Андрухович 2
Юрий Андрухович / Главред

Главным риском для Украины в возможной войне с Россией является то, что Киев может быть истощен раньше, чем Москва.

Такое мнение выразил украинский писатель Юрий Андрухович в интервью журналу Новое время.

"Главный риск войны в том, что она может истощить нас, не истощив врага. Наш шанс на победу в том, что Россия завязнет в этом конфликте, истратит много ресурсов, сдуется. Я не думаю, что это утопия", - сказал Андрухович.

По его словам, для успеха в войне с Россией необходимо, чтобы санкции Запада против нее не были декоративными.

Писатель также отметил, что украинские власти преувеличивает уровень своего партнерства с западными странами.

"Что же касается нашего руководства, то оно, мне кажется, существенно преувеличивает уровень своего партнерства с Западом в данной ситуации", - заключил он.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив. По его словам, с целью предотвратить атаку РФ на украинские корабли, на них пригласят представителей ОБСЕ. "Если мы остановимся и отступим, Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - сказал Турчинов.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей в районе Керченского пролива СНБО и Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

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Россия Украина война Юрий Андрухович санкции против России
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