Почему тут сжигают людей?: Зеленский устроил взбучку чиновникам Николаевщины

17 июля 2019, 14:38

"Досталось" от президента и представителю Антимонопольного комитета, и СБУ

Зеленский проинспектировал состояние дорог / Скриншот видео Преступности.нет в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, который 17 июля  пребывает с однодневной рабочей поездкой в ​​Николаевской области,  раскритиковал местные власти из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

Как пишет Обозреватель, глава государства потребовал, чтобы Антимонопольный комитет объяснил ситуацию с тендерами на ремонт и строительство дорожного полотна в области. Представитель комитета ответил, что ведомство рассматривает около 20 дел, которые имеют одинаковые злоупотребления. Он уточнил, что на данном участке дороги в тендере принимали участие "Росдорстрой" и "Альтком".

"Эти компании ходят парами на все тендеры в Украине", – подчеркнул он.

На что Зеленский ответил: "Можете позвонить этим двум компаниям, которые ходят парами, и сказать им – мы вас больше не видим?". 

Президенту также пожаловались, что в область не "заходят" никакие фирмы, кроме "Росдорстроя". Остальные - "жгут".  Зеленский вызвал к себе главу управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Юрия Пасика.

"Почему тут сжигают людей, почему сжигают конкурентов? Вы знаете, о чем речь? Почему это происходит на Николаевщине?", - спросил у него Зеленский.

В ответ представитель СБУ заявил, что этот вопрос  в компетенции Национальной полиции. После чего руководство местного управления полиции пообещало в течение месяца завершить следственные действия по этому делу.

В результате Зеленский спросил у Пасика, может ли его ведомство защитить те компании, которые хотят заниматься ремонтом дорог в области.

"Мне что, звонить всем главам СБУ, начальникам полиции и заставлять писать заявления об увольнении?", – возмутился Зеленский.

Напомним, ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Николаев потребовал, чтобы и. о. главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Владимир Зеленский Николаев дороги новости Украины
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