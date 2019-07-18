Метро без жетонов: еще одна станция переходит на новые правила

Жетон будет полностью выведен из обращения до 30 октября 2019 года / Корреспондент

В столичной подземке становится все больше вестибюлей, в которых не продаются жетоны. В частности, с 18 июля на станции метро Теремки будут работать только современные средства оплаты.

Как сообщают в метрополитене, нововведение на Теремках пока что начинает действовать со стороны входа от ТРЦ Магелан. Ранее купленные жетоны можно будет использовать в других вестибюлях станции.

Как известно, жетон будет полностью выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

Напомним, на Нивках и Ипподроме не продают жетоны с 15 июля.